鼎炫第2季每股賺2.15元 連3季創歷年同期新高

（中央社記者潘智義台北7日電）鼎炫-KY受惠電磁干擾材料事業銷售暢旺，以及匯兌收益挹注，第2季單季稅後淨利1.11億元，年增11.83%，每股稅後盈餘2.15元，連3季獲利改寫同期新高。

全球衡器暨電磁干擾（EMI）材料廠鼎炫投資控股公司（鼎炫-KY）指出，旗下EMI材料事業因應用領域擴大，切入印刷電路板（PCB）軟板供應鏈，以及主要客戶提前啟動備貨力道，挹注第2季EMI材料營收比重攀升至6成；第2季智能衡器銷售占整體衡器事業維持13%，單季合併營收新台幣4.57億元，年增32.2%。

隨著旗下EMI材料、衡器事業高毛利產品比重提升，集團持續強化EMI材料自動化生產效益，以及費用控管，推升第2季整體毛利率及營業利益率分別由去年同期的40.83%及22.21%，提升至46.45%及27.8%。

展望第3季，鼎炫-KY看好EMI材料事業步入傳統出貨旺季，持續研發新款材料、新應用領域，帶動營運獲利。另外，中國國務院5月發表深化改革加強食品安全工作的意見，於2020年初步建立食品安全監管體系，可望加速帶動農改超市商機。（編輯：張良知）1080807