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華映聲請重整再遭駁回 擬提再抗告

最新更新：2019/08/07 22:57

（中央社記者潘智義台北7日電）大同集團今天晚間公告，子公司中華映管向法院聲請重整遭駁回後提出抗告又遭駁回，不排除向法院提出「再抗告」，爭取重整的可能。

大同指出，旗下股票已下市面板廠華映土地、廠房全數已遭法院查封，且多數債權人已取得執行名義，公司資產隨時有被拍賣的可能，恐影響華映繼續營業。

大同表示，華映董事會仍在評估重整更生的可能性，將先就重整抗告駁回的裁定提出民事「再抗告」聲明狀，後續如評估仍有重整更生可能，將依法規作業，並續與債權人溝通延緩強制執行程序，維持華映繼續營運及重整更生的價值。

華映的重整聲請，在今年1月31日經台灣桃園地方法院民事裁定駁回後，華映2月11日提出抗告，台灣桃園地方法院在7月29日作成駁回重整聲請的裁定。

中華映管在去年12月13日經董事會決議通過，依法向台灣桃園地方法院提出重整及緊急處分的聲請，但在去年12月27日遭台灣桃園地方法院民事裁定駁回緊急處分聲請；華映於108年1月2日提出抗告後，在今年1月31日經台灣桃園地方法院裁定准許華映緊急處分。

不過，緊急處分期間自今年1月31日公告日起至4月30日屆滿；其後並再經台灣桃園地方法院於5月1日裁定自當天延長緊急處分90日，至7月29日屆滿，緊急處分期間依法已不能再延長。（編輯：林興盟）1080807

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