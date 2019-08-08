住宅地震險投保率僅34% 金管會提醒及早投保

（中央社記者劉姵呈台北8日電）中央氣象局地震報告今清晨5點28分於宜蘭蘇澳外海，發生芮氏規模6.0有感地震。金管會表示，尚無住宅災損，截至今年7月底，住宅地震險投保率僅34%，提醒屋主應及早投保。

中央氣象局地震報告今天清晨5點28分於宜蘭蘇澳外海，發生芮氏規模6.0，最大震度6級有感地震。金融監督管理委員會保險局表示，地震發生後第一時間即責成財團法人住宅地震保險基金主動與震區的縣市消防局聯繫及了解災情，該基金並依緊急應變作業流程啟動緊急應變機制。

保險局官員表示，經地震保險基金初步查告，截至今天上午9點整，除部分地區的建築物有外牆磁磚剝落情形外，尚無住宅災損。

金管會統計，住宅地震保險制度自91年4月1日起實施，提供民眾基本的地震保險保障，不過，截至今年7月底，台灣約只有302萬戶投保住宅地震基本保險，投保率僅34.72%，仍有許多屋主尚未投保。

官員建議，屋主應提早投保，以獲得基本保障，民眾如需進一步瞭解住宅地震基本保險內容或投保程序，可洽地震保險基金。

官員也提醒，已投保住宅地震保險的民眾，若住家建築物有遭受損失，可立刻通知各地產物保險公司或地震保險基金報案，一旦受理將會立刻派員查勘鑑定損失程度。（編輯：張均懋）1080808