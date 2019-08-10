晶圓代工第3季展望 台積電獨旺

（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工業傳統旺季來臨，因全球經濟疲軟，聯電（2303）與世界先進（5347）第3季營運恐將旺季不旺，僅台積電（2330）展望樂觀，業績表現可望維持旺季水準。

聯電與世界先進7月業績同步攀高，聯電營收攀升至新台幣137.28億元，創1年來新高；世界先進營收24.93億元，為6個月新高水準。

不過，聯電與世界先進對整體第3季營運展望保守，聯電預期，因全球經濟疲軟，客戶將持續管控庫存，恐影響第3季晶圓出貨量僅較第2季小幅增加2%至4%，產品平均售價上揚1%，季營收將季增約3%至5%。

世界先進也指出，因經濟成長趨緩，供應鏈庫存水位仍高，客戶需求保守，預期第3季營收將約69億至73億元，將較第2季持平至成長5.5%。

相較聯電與世界先進預估第3季旺季營收成長恐不到6%，台積電第3季營運展望樂觀許多，預期季營收將達91億至92億美元，季增18%。

智慧手機平台將是推升台積電第3季營運強勁成長的最大動能，其餘高效運算、物聯網及車用等平台銷售也將同步成長。

除華為海思儲備庫存需求外，聯發科（2454）行動平台銷售動能依然強勁，超微（AMD）多款7奈米新產品上市，都是支撐台積電第3季營運得以維持旺季水準的助力。（編輯：黃瑞弘）1080810