從軍職轉變成商人 退役上校見證越南風華崛起

昇裕工程公司董事長洪志華（左）從軍職退伍後，選擇留在越南打拚，至今不到10年已是3家企業的老闆，並在越南認識了現在的太太（右）。中央社記者吳柏緯河內攝 108年8月10日

（中央社記者吳柏緯河內10日電）越南近幾年來蓬勃發展，加上台越婚姻眾多，已有不少台灣人在越南落戶生根，昇裕工程董事長洪志華從軍職退伍後，選擇到越南打拼，開啟人生第二春，至今不到10年已是3家企業的老闆，見證了越南的風華崛起。

如果不是昇裕工程關係企業董事長洪志華主動提起，很難想像眼前這個有著微胖身材、經常掛著淺淺笑容的台商，曾投入嚴謹的軍旅生涯超過25年，9年前才從上校退伍。

洪志華告訴中央社記者，他從2006年底到2010年初，大約有3年的時間擔任台灣駐越南武官。結束派駐任務後，有感於類似的工作做了10多年，「覺得夠了」毅然決然選擇退伍。

退伍之後，過往在越南的人脈捎來了一些投資機會。洪志華形容自己的「心臟比較大顆」，加上比較喜歡開拓與冒險，當初沒有想太多就決定到越南挑戰，也正好趕上越南經濟一飛沖天。

越南是全球發展迅速的新興市場，正處人口紅利的黃金體質，人口數約9370萬人、平均年齡僅30歲上下，也讓越南保有向上躍進的潛能，成為東協亮眼的明珠，且由於越南居民的收入水平不斷提高，對環保、食品、時裝及配飾等產品日益講究，零售消費市場前景看好。

不過，後進的台商面臨日韓等多國競爭，但中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳在「2019越南台灣形象展」開幕時表示，台灣由於文化、風俗與節慶，都與越南相似，因此台商進入越南市場仍有優勢。

雖然只有短短的9年，洪志華在越南的事業已經有聲有色，除了兩家工程公司，還有一家貿易公司，代理台灣飲料進入越南市場，樂於助人的洪志華也同時擔任河內台商會副會長；而說得一口流利中文的越南籍妻子，如今也是他事業上的重要幫手。

兩次進入越南，有一件事情令洪志華印象非常深刻。他說，當時擔任駐外武官時的派令，是由時任外交部長黃志芳簽署，沒想到多年之後，兩人卻是以台商與外貿協會董事長的身分，再度「扯上關係」為台商打拚。

從軍職轉變成商人，洪志華認為軍人「嚴以律己」的態度對於經商非常有幫助，即便和人來往可以展現活潑熱情，但是必須謹守分寸、重視誠信，「要建立客戶的信任，需要很長的時間，但是要毀掉只需一夕之間。」這是揉合了軍人與商人特質的洪志華，這些年悟出的經營哲學。

因為美中貿易戰延燒，北越也成為在中國大陸台商外逃潮的第一選擇，前來探詢、考察的台商絡繹不絕。洪志華和前妻所生的3個孩子中，有2個追隨著他的腳步，前來開拓越南的市場，不過他們選擇了與父親不同的路，反而進軍手搖飲料市場，賣起征服全球的台灣美食珍珠奶茶。

談起孩子們創業維艱，做為父親的洪志華不免要唸上兩句，但言談間仍流露出人在異鄉，卻可以享受天倫之樂的幸福，而臉上笑容也更藏不住了。（編輯：林孟汝）1080810