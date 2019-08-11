緯穎第2季賺近一個股本 凌巨轉虧為盈

（中央社記者潘智義台北11日電）因美國一度要對墨西哥加徵關稅，帶動緯穎客戶提前拉貨，第2季伺服器出貨量大增，單季每股獲利逼近一個股本。另外，小型面板廠凌巨在處分子公司業外入帳下，第2季轉虧為盈。

大型資料中心及雲端解決方案供應商緯穎科技統計，第2季合併營收新台幣422.63億元，較第1季成長10%；單季稅後淨利為16.58億元，較第1季增加38.9%，每股盈餘達9.5元，賺近一個股本。

緯穎說，第2季伺服器出貨數量較去年同期持續增加，整體營收受關鍵零組件價格持續降低影響，導致銷售價格及銷售成本同步降低，帶動獲利增加。

緯穎表示，上半年合併營收807億元，年減衰退6.07%；不過整體獲利能力提升，其中毛利率年增0.3個百分點至6.5%，營益率年增0.5個百分點至4.5%，稅後淨利率年增0.3個百分點至3.5%。上半年營業淨利36.33億元，稅後淨利為28.52億元，較去年同期成長2.4%。緯穎因3月上市增資後股本增加，每股盈餘稀釋為17.38元，略低於去年同期19.07元。

展望下半年，緯穎審慎樂觀看待，資料中心客戶導入新產品雖有短暫過渡期，但需求逐漸好轉，且年底將有新客戶加入，都是有利因素。

在面板廠凌巨科技方面，評估下半年全球經濟依舊前景不明，將持續專注高階利基型市場，讓產線功能充分發揮。

凌巨第2季因終端需求回溫，營收達24.77億元，較第1季19.35億元增加28%；在產線效能提升下，毛利率達11.7%。由於業外認列處分子公司凌達光電科技利益8.53億元，稅後淨利達8.22億元，每股盈餘1.86元，已轉虧為盈，每股淨值達20.38元。

凌巨指出，上半年合併營收為44.12億元，合併稅後淨利為6.59億元，每股盈餘為1.49元。

另外，中強光電統計，7月自結合併營收約41.6億元，較6月成長4%，較去年同期減少14.6%。累計前7月合併營收267.96億元，較去年同期減少14%。

中光電表示，受到低階燈泡機種需求持續疲弱、客戶已於6月提前拉貨影響，影像產品7月整體出貨量約7萬多台，較6月下滑17%；累計前7個月影像產品出貨量約46.6萬台，較去年同期減少38%。預估8月在固態光源及高階工程機出貨帶動下，將逐步恢復成長動能。

中光電表示，除背光模組外，電視設計代工（ODM）及電子專業製造服務（EMS） 產品出貨雙雙成長，7月節能產品整體出貨量約401萬片，較6月增加21%。（編輯：張良知）1080811