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智伸科汽車零配件新品試量產 續攻微創手術醫材

最新更新：2019/08/12 10:31

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）汽車動力與安全零組件廠智伸科汽油高壓泵浦零配件及本體產品新訂單逐步試量產，並續攻微創手術器械、外科手術器械等醫材。

展望第3季，智伸科看好旗下汽車及醫療在新產品訂單需求增溫，其中汽車部業務在手訂單穩健，第1季透過主要全球一階（Tier1）汽車零組件供應商客戶認證的汽油高壓泵浦零配件及本體新產品新訂單，近期逐步試量產，可望貢獻汽車部業績表現。

此外，智伸科持續擴大在微創手術器械、外科手術器械等相關高階醫材市場占有率。

若從產品應用比重來看，智伸科第2季汽車、醫療、電子營收比重分別約73%、14%、以及11%；其中，來自汽車及醫療的營收貢獻分別較去年同期成長11%及29.8%。

智伸科第2季新產品汽油高壓泵浦關鍵零配件及本體帶動汽車部營收比重站穩高檔水準，醫材零組件包括微創手術器械、外科手術器械等訂單能見度佳。

智伸科第2季合併營收新台幣12.18億元，季增9.42%、年增11.87%，營業利益2.4億元，年增43.6%，稅後淨利1.42億元，年增45%，單季每股稅後純益1.73元，優於去年同期EPS 1.19元。

累計今年上半年合併營收23.31億元，較去年同期成長6.5%，稅後淨利3.06億元，年增30.3%，每股稅後純益3.73元，優於去年同期EPS 2.86元。（編輯：蘇志宗）1080812

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