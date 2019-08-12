酷暑商機發威 超商雙雄7月營收創高

（中央社記者江明晏台北12日電）時序進入超商旺季，超商雙雄7月營收雙雙繳出單月營收創高成績，統一超商掌握暑假及高溫商機，飲料、鮮食業績亮眼，全家便利商店也認為，鮮食表現最為突出。

統一超商7月合併營業額223.86億元，較去年同期增加6.21%，累計合併營收為1474.19億元，較去年同期成長4.37%。7-ELEVEN掌握暑假及高溫商機，推出鮮食、CITY CAFE、麵包等新品，加上年度最大盛事「飲料抽抽樂」登場，今年更創超商先例結合APP推出「行動抽抽樂」，成功創造市場話題。

轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一速達等表現亮眼，均帶動7月業績成長。海外事業菲律賓7-ELEVEN目前店數已達2685店，較去年同期增加282店，持續進入新區域展店帶動整體業績成長近40%，星巴克店數已達467間門市，同時因氮氣冷萃及茶飲料等多款新品效益，帶動業績成長超過10%。

7-ELEVEN本業部分，品牌聯名店帶動單店業績及來客數成長1至2成。另外在飲料部分，CITY CAFE將咖啡豆配方升級、推出相關優惠，帶動相關業績成長；鮮食部分推出聯名商品，業績較去年同期成長超過10%。

全家便利商店7月合併營收為69億元，再寫單月營收新高，年增8.26%，累計前7月合併營收442.79億元，年增8.37%。整體7月的營運中，全家表示，鮮食表現最為突出，成長近1成2。尤其在氣溫飆高與新品推陳出新下，杯裝飲料的成長力道始終強勁。而中秋預購的團購夯品「帶路貨」策略奏效，也提前衝出年增7成的佳績。

此外，鮮食中的微波主食與調理麵品群也表現亮眼，成長近1成，冷藏甜點也成長超過一成；麵包吐司品群已連續數月年增超過1成5以上。

展望8月，挺一超指出，7-ELEVEN中元節、暑假出遊及七夕情人節等商機持續發酵，再推出多樣生活提案檔期活動與新品，滿足消費者需求；全家表示，為搶攻旺季高溫商機，除將持續有多款鮮食新品、杯裝飲料上市外，在全家會員破千萬之際，更推出各種促銷活動與互動遊戲，預計皆將為業績與來客帶來新動能。（編輯：林興盟）1080812