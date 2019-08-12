金價漲破1500美元 專家：長線看好衝1700美元

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）美中貿易紛擾，美國聯準會（Fed）預防性降息點火下，國際金價一度突破每英兩1500美元，專家認為，短線隨時可能回檔修正，但隨地緣政治動盪及貨幣戰隱憂添加柴火，看好長線金價將漲至1670美元，甚至突破1700美元。

上週國際黃金現貨價以1440.4美元開市，受美國總統川普突揚言將對剩餘3000億美元中國商品加徵10%關稅、人民幣兌美元匯價貶破「7元」大關、美國財政部反擊將中國列為匯率操縱國及多國央行紛紛宣布降息等一連串事件影響，金價大漲最高突破1510美元。

有「黃金王子」封號的台灣銀行貴金屬部副理楊天立說，金價6月由1280美元一下衝破至1400美元，8月至今再突破1500美元，短線明顯過熱，進入「過熱區」隨時可能出現漲多的技術性回檔。且觀察過去20至30年，金價如果像今年一樣罕見出現連4個月上漲，第5個月都會出現技術性修正；因此不鼓勵投資人短線追高。

楊天立表示，不過，長期來看，金價仍有很大的上漲空間，過去金價底部盤整長達6年，今年終於突破底部壓力，預估未來1到2年內金價很可能觸及1670美元價位，甚至上看1700美元以上。

楊天立解釋，全球各國央行陸續採取寬鬆貨幣政策，同時，美中貿易摩擦持續，不僅貨幣戰氛圍隱隱出現，對各國經濟景氣、股市走勢也帶來極大風險，加上英國脫歐、日韓貿易戰等地緣政治風險不斷冒出；根據過往經驗，黃金是遭逢準貨幣避險及風險性事件的最好選擇之一。

楊天立認為，短線金價若回檔，第一個支撐區應會落在1460美元，向下的第二個支撐區為1400美元，但要跌破1400美元以下機會不大，長線來看，建議投資人可趁金價回檔，開始分批建立黃金部位，以分散股市、債市投資風險。（編輯：楊凱翔）1080812