訊芯-KY第2季獲利 創10季度次高

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY第2季稅後淨利新台幣1.24億元，每股稅後純益1.21元，是10個季度以來次高。法人估訊芯-KY今年業績有機會站歷史次高。

訊芯-KY第2季合併營收15.35億元，法人指出是歷年同期次高，第2季合併毛利率18.76%，季增4.86個百分點，年增11.37個百分點；代表本業的合併營業利益1.05億元，合併營益率6.87%，較去年同期轉正，法人指是2年來單季次高。

訊芯-KY第2季稅後淨利1.24億元，每股稅後純益1.21元，法人指出第2季獲利是10個季度以來單季次高。

累計今年上半年訊芯-KY上半年合併營收29.62億元，較去年同期17.18億元大增72.4%，上半年合併毛利率16.42%，較去年同期9.32%增加7.1個百分點，上半年合併營益1.54億元，合併營益率5.2%，較去年同期轉正。

上半年訊芯-KY稅後淨利1.74億元，較去年同期轉虧為盈，上半年每股稅後純益1.69元，優於去年同期每股虧0.2元。

法人指出，訊芯-KY切入量產100G和400G光收發模組系統級封裝（SiP），此外訊芯-KY也打進5G相關功率放大器（PA）和毫米波（mmWave）天線等系統級封裝供應鏈，汽車無線鑰匙系統級封裝出貨穩健，訊芯-KY也切入美系晶片大廠和通訊設備廠相關系統級封裝供應鏈，帶動今年上半年營運翻轉。

展望下半年，法人預估訊芯-KY下半年業績和獲利可望逐季成長，今年業績可望逼近54億元，上看55億元，有機會站上歷年次高。

訊芯-KY自結7月合併營收4.16億元，創歷年同期新高，累計今年前7月自結合併營收33.79億元，較去年同期大增61.96%。（編輯：林興盟）1080812