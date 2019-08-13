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台灣IC產值第2季止跌回升 第3季估再增12.5%

最新更新：2019/08/13 13:30

（中央社記者張建中新竹13日電）台灣IC業第2季產值達新台幣6253億元，季增10.8%，工研院產業科技國際策略發展所預估，第3季產值可望進一步攀高至7033億元，較第2季再增加12.5%。

隨著工作天數回升，時序也逐漸步入消費電子傳統備貨旺季，台灣IC產業第2季產值順利止跌回升，達6253億元，季增10.8%。

據工研院產科國際所統計，第2季IC設計業產值達1699億元，季增15%，為第2季表現最佳的次產業；IC測試業第2季產值380億元，季增10.8%。

IC製造業第2季產值3364億元，季增9.6%；IC封裝業第2季產值810億元，季增7.6%。

展望第3季，隨著電腦等市場傳統旺季來臨，台灣IC產業第3季產值可望進一步達7033億元規模，將較第2季再增加12.5%。

工研院產科國際所預估，IC製造業第3季產值可望達3877億元，將季增15.2%，將是第3季表現最佳的次產業。法人認為，台積電第3季營收可望季增18%，將是推升整體IC製造業產值成長的一大動能。

IC封裝業第3季產值可望達900億元，將季增11.1%；IC設計業產值1866億元，將季增9.8%；IC測試業產值將約390億元，將季增2.6%。（編輯：黃國倫）1080813

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