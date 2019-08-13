華碩因應貿易戰 美國庫存備貨2到3個月

（中央社記者吳家豪台北13日電）電腦品牌廠華碩共同執行長胡書賓今天表示，為因應美中貿易戰加徵關稅，華碩已在美國準備2到3個月庫存；若有必要，會在適當時機調整通路價格，以反映成本增加。

華碩今天召開線上法人說明會，胡書賓回答法人提問時指出，華碩認為美中貿易戰是長期要面對的議題，不會一下子就結束，包括華碩和整個產業都要面對挑戰。

在具體措施方面，胡書賓表示，華碩先前就預期到貿易戰影響，針對美國銷售需要的庫存已準備2到3個月，一旦9月1日美國開始加徵關稅，可以應付2到3個月的銷售；先前華碩也和代工夥伴緊鑼密鼓規劃轉移生產基地，後續新的產出應該可以銜接已備妥的庫存。

不過，他也坦言，生產基地轉移可能會產生較高的成本，產業中包含代工夥伴與品牌商，都要面對成本上升問題；若有必要，華碩會在適當時機，用適當方式向通路客戶調整價格。

針對下半年零組件漲價趨勢，胡書賓觀察，日本對韓國半導體和面板產業生產過程中需要的材料進行抵制，可能影響記憶體廠或面板廠的生產。華碩已準備相關零組件庫存，目前供給面沒有太大變化，推估對毛利率影響有限。

談到商用市場與Chromebook布局，胡書賓說，相關產品會陸續在今年第4季至明年第1季到位，至於全球各區域的商用通路布局則要花點時間，預期明年第1季才會達到原本設定的通路目標。整體而言，預計明年下半年才會看得到商用市場布局對營收或獲利產生具體貢獻。

法人關注ZenFone 6開賣初期發生供貨延遲問題，華碩共同執行長許先越說，ZenFone 6上市初期的生產不太順暢，主要原因是相機使用特殊材料液態金屬，來加強產品使用的可靠度，目前供應狀況恢復正常。

許先越也說，華碩新一代電競手機ROG II市場反應熱烈，遠超出預期，在中國大陸京東網站預約量達200萬台，預估轉化為實際購買的比例約10%，相較於一般轉化率約3%到5%更高；雖然目前供應有點吃緊，大致上仍可滿足需求。（編輯：楊玫寧）1080813