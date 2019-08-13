光碟片旺 鈺德上半年EPS增2.6倍中環連3季獲利

（中央社記者張良知台北13日電）預錄光碟片廠鈺德科技在併購電廠效益顯現及高階藍光產品出貨比重增加下，結算第2季每股盈餘0.2元，優於去年同期0.11元；累計上半年每股盈餘(EPS)0.51元，較去年同期0.14元成長2.64倍。

鈺德結算第2季營業毛利率達到36.67%，較去年同期26.73%提升9.94個百分點；也帶動上半年營業毛利率達到35.71%，明顯優於去年同期的26.91%。

鈺德表示，從上半年營收占比來看，預錄光碟片約60%、電廠事業約30%、文創娛樂約10%。在併購電廠厚聚能源的綜效顯現、高階藍光產品出貨比重增加及文創事業成長下，帶動整體毛利率提升近10個百分點。

鈺德指出，錸德集團持續在光碟產業上調整產品組合及加強成本控制，由於雲端資料庫中心冷儲存需求龐大，帶動AD歸檔光碟(Archive Disc，AD)滲透率攀升，錸德是日本Panasonic集團唯一的海外代工廠，將成為未來成長動能，預期有機會帶動第3季光碟產品的毛利率進一步提升。

另外，光碟片大廠中環今天也公布上半年財報，在大者恆大及成本結構調整下，中環也連續第3季獲利，第2季EPS為0.18元，上半年合併稅後淨利3.8億元，每股盈餘0.35元，較去年同期每股虧損0.5元大幅改善，顯示中環已走出營運谷底。

中環集團上半年合併營收37.56億元，毛利率方面，已從第1季的17.7%再進一步提升至第2季的25.17%，明顯優於去年第2季的2.58%，上半年合併毛利率達21.53%，且連續2季營業利益為正。

中環在財務結構上也持續優化，負債比率降至16%，流動比率達400%以上，為未來檔案光碟的發展、研發與投資，取得有利的位置。（編輯：楊凱翔）1080813