陽明海運營運改善 上半年每股虧損0.75元

（中央社記者韋樞台北13日電）陽明海運上半年在各項營運政策與成本管控，及陸續退租高價舊船、布建高效能新船下，營運績效大幅改善，毛利虧轉盈，稅後虧損19.47億元，較去年同期虧損57.64億元大幅改善。

陽明海運上半年合併營收新台幣754.75億元，年成長16.77%，營運量264萬TEU，年成長5%；營業毛利27.12億元，較去年同期虧損27.68億元由虧轉盈，毛利率轉正為3.59%，勝過去年同期的-4.28%。

陽明海運上半年營業損失2億9334萬元，較去年同期營業損失55億6295萬元大幅改善；稅前淨損16億336萬元，較去年同期稅前淨損63億4178萬元明顯縮減；結算上半年稅後虧損19億4697萬元，每股稅後虧損0.75元，比去年同期每股虧損2.22元為佳。

陽明海運表示，陽明營運情況較去年同期大幅減虧達66.22%，顯示各項營運政策及成本管控已展現成效。日前中華信用評等公司也確認陽明海運長期評等展望為「穩定」，表示陽明海運在陸續部署高效能船舶後，整體營業成本結構已有所改善。

陽明海運指出，自去年起部分高成本老舊船舶已陸續解租，並逐步布建高效能船舶，利用彈性的船舶調配，持續精進營運策略，未來配合THE Alliance嶄新航線架構與新夥伴加入，可提供全球客戶更佳的航線服務頻率並提升公司競爭力。

陽明引述國際知名海運顧問機構Alphaliner的評估，今年上半年航運市場處於供給大於需求的壓力中，預估今年全年貨櫃航運市場艙位供給成長率為3.1%，貨量成長率為2.5%，需求不符預期，且美中貿易戰持續影響全球經貿環境，需求動能減弱，國際燃油價格較去年同期微幅上升，影響營業成本。（編輯：楊玫寧）1080813