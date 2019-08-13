台泥中橡增資買回能元科技 推展鋰電池國際化

（中央社記者韋樞台北13日電）台泥公司及國際中橡今晚公告將增資台泥循環能源公司新台幣10.5億元，並發行甲種特別股買回能元科技股權，使能元成為台泥集團100%全資子公司，並推展鋰電池國際化。

台泥表示，台泥和國際中橡打算深化彼此在鋰電池產業的合作關係，同意共同現金增資「台泥循環能源科技股份有限公司」，由台泥循環能源以每股10.5元的價格發行1億股普通股，由台泥認購3240萬股，國際中橡認購6760萬股，以充實鋰電池產業部門的營運資金。

台泥指出，兩大集團為同步推展鋰電池產業部門國際化腳步及兼顧長期發展的競爭力，決定以台泥循環能源與國際中橡的子公司「能元科技股份有限公司」進行股份轉換，由台泥循環能源發行甲種特別股給能元科技全體股東，對價取得能元科技100%已發行股份。

台泥估算，若能元科技全體股東同意將甲種特別股轉換成台泥循環能源科技的普通股後，台泥循環能源的資本額約66.64億元，台泥持股比例約為28.76%，國際中橡持股比例約為59.98%，其他股東持股比例約為11.27%。

台泥強調，能元科技擁有不少鋰電池專利，台泥和中橡國際希望將能元科技100%私有化，以利未來做更大投資及國際化業務。

台泥今天也公布上半年財報，合併營收567.23億元，年減1.35%；稅前淨利149.38億元，年增3.45%；稅後歸屬母公司淨利111億8197萬元，年增11.71%，每股盈餘2.19元，略勝去年同期的2.14元。

台泥強調，上半年稅後淨利較去年同期成長11.71%，主要是水泥獲利略增加，以及花蓮和平電力收入增加帶動稅後淨利成長。就資產負債狀況，截至今年6月底合併資產有3731億元，年增加20%；合併股東權益1982億元，年增320億元，成長19%。（編輯：張良知）1080813