中環上半年每股賺0.35元 光碟訂單看到年底

（中央社記者韓婷婷台北14日電）中環持續轉型優化產品結構，上半年EPS為0.35元，本業連續2季獲利，董事長翁明顯表示，本業光碟片訂單看到年底，預期下半年毛利率可維持，期望持續獲利。

中環第2季單季毛利率拉升到25.17%，年增22.59個百分點，單季每股盈餘達0.18元，累計上半年每股盈餘為0.35元，負債比率已降至16%，財務體質也逐步優化。

翁明顯表示，下半年光碟本業看來還不錯，訂單能見度已到年底，CD及DVD市占率達5成，預估明年將持續成長，價格目前穩定，檔案光碟目前每月持續出貨，預計年底營收貢獻將占光碟產業5%左右，明年占比上看雙位數，應用端涵蓋醫療、國防、教育等，除了歐美外，大陸是最大的潛力市場。

中環之前砸下10億元、取得日本 Mitsubishi Chemical Holdings Corp （日本三菱化學控股集團附屬公司）旗下全球知名儲存媒體品牌Verbatim（台灣稱威寶）的業務，預計年底前可完成股權移轉，明年開始貢獻營收，預計每年可貢獻60至70億營收，將開發新的產品，希望帶動獲利同步成長。

中環除了光碟本業外，集團近年在陽明山比夢生活園區整合設計、生活、娛樂及創作的生活工坊。已成立康迎鼎、花之最、京之最及比夢烘焙坊，成為近來熱門的打卡景觀區，康迎鼎已開始獲利。

鍾情於美食的翁明顯，近幾年積極尋求集團轉型，投入文創休閒產業，宣布「台之最」餐廳開始試營運，9月5日開幕。（編輯：鄭雪文）1080814