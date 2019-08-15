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美股暴跌 國安基金執祕：台灣基本面仍穩健

最新更新：2019/08/15 10:59

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）美股道瓊指數收盤暴跌800點，拖累台股早盤下挫逾百點，國安基金執行祕書、財政部次長阮清華表示，國際股市動盪台股難免受影響，但整體基本面仍相當良好，將持續關注台股變化。

美國債市浮現經濟衰退訊號，恐慌情緒波及股市，道瓊指數收盤大跌800點，台股今天早盤一度下跌近140點，低點下探至10287點，隨後跌幅稍見收斂。

阮清華向中央社記者表示，台股近期表現相對穩健，今天早盤下跌主要受到國際股市表現不佳影響，觀察台灣基本面仍相當良好，景氣一直往好的方向在走。舉例來說，台灣第2季經濟成長率仍有2.41%，台商回流投資規模逾新台幣5000億元，且陸續在增加，美中貿易戰轉單效應也持續發酵。

阮清華指出，近期新台幣適度貶值，外資也持續投資台灣，皆有助增加台灣投資動能；政府推出節能家電貨物稅減徵優惠，目前申請退稅案件已近20萬件，加上前瞻建設進入高峰期，都對內需經濟形成支撐。

阮清華重申，今天台股下跌主要受國際股市連動，但至上午10時看來跌幅已稍有收斂；股市為經濟櫥窗，還是要回歸基本面看待，呼籲對國內景氣要有信心。國安基金會密切關注，如果有不理性下跌，資金大幅移動、投資人信心渙散等情形，會視需要召開臨時委員會討論是否護盤。（編輯：張均懋）1080815

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