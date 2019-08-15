台商投資回流 渣打維持今年GDP估增2.1%不變

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）展望今年台灣經濟成長率，渣打集團認為，全年「保2」沒問題，受惠投資由中國回流台灣帶動，預估下半年台灣GDP成長率將反彈，因此維持全年2.1%預測不變，不過後續仍得留意3大風險。

渣打銀行高級經濟分析師符銘財表示，今年6月進口資本設備年增率由前5月的10.8%大幅躍升至41.6%，其中表現最亮眼的為半導體設備進口，年增97.3%。預估後續由於美國限制對中國高科技產品出口，將使中國對非美製造商高科技元件需求上升，進一步帶動半導體出口表現。

符銘財指出，而半導體出口占台灣出口比例高達三成、占GDP比例達17%，這部分動能可望支持下半年的台灣GDP成長，加上美中貿易戰開打後，台商投資由中國回流台灣帶動，預測今年經濟成長率可「保2」沒問題，維持先前全年經濟成長率2.1%的預測。

符銘財表示，不過，台灣經濟也面臨3大下行風險，包括美中貿易戰帶來的不確定性，中國經濟成長放緩與高科技產業調整庫存等。雖然台灣努力擴大與東南亞的貿易往來，但美國和大中華區對台灣出口貢獻合計仍超過一半，中國也還是台灣最大的海外製造基地及貿易順差和赴台旅遊的主要來源地之一。

另一方面，渣打集團日前也發布報告指出，儘管美中貿易戰對不同地區及產業的衝擊程度不一，但就貿易數據來看，墨西哥、南韓、台灣、菲律賓與越南等5個地區，目前看來是此波貿易糾紛下的前5大受惠市場。

渣打集團說明，2018年以來美國已對中國祭出兩輪關稅加徵措施，其中第二輪為從2018年9月24日起對2000億美元中國商品加徵10%關稅。觀察2018年10月至今年2月，美國自中國進口量占其全球總進口量的比重降至22.6%，低於前三年同期平均值的25.3%。

同時期墨西哥、南韓、台灣3個地區各占美國總進口量的26.6%、4.9%及4.6%，與前三年同期平均值相比皆有小幅提升，轉單效應最為明顯，為貿易戰第二輪的贏家；此外，數據顯示，菲律賓與越南也從中受惠。

不過，渣打集團示警，觀察2018年10月至今年2月美國整體進口量也較上年同期衰減3%，原因可能是整體最終需求減緩，或是中國競爭者受限於產能，暫時還無法吸收自中國移出的供應鏈需求。儘管美中貿易戰可能有所謂的贏家與輸家，但若是最終需求減緩，衝擊層面將更全面性，恐怕也沒有所謂的贏家。（編輯：趙蔚蘭）1080815