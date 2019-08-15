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美殖利率倒掛 分析師：企業投資恐轉保守

最新更新：2019/08/15 18:51

（中央社記者江明晏台北15日電）美國公債殖利率「倒掛」，分析師認為，經濟成長放緩不必然是衰退警訊，但勢必會導致企業投資轉向保守，首當其衝的是原物料產業，如塑膠、鋼鐵等，而工具機也會受影響。

美國2年期和10年期公債殖利率之差在14日轉為負值，代表殖利率曲線自2007年來首度出現倒掛，由於「殖利率曲線倒掛」多半被視為是經濟邁入衰退的先行指標，引發市場恐慌，美股道瓊指數今天暴跌800點，創今年最糟單日表現。

股票投資人對經濟前景更加悲觀，紛紛「錢進」債市避險，兆豐國際投顧協理黃國偉表示，觀察目前市場氣氛，「殖利率曲線倒掛」很可能在未來3到6個月會成為常態，市場也會持續觀察聯準會降息腳步，目前預期年底前還會有2次。

但黃國偉認為，市場將「殖利率曲線倒掛」視為經濟衰退的先行指標，但過去經驗來看，殖利率倒掛後，經濟其實早就從高檔往下，應該是「落後指標」，而非先行指標，換言之，應是經濟成長放緩，而不必然是衰退警訊，加上美中貿易戰氣氛和緩，應將此時看成是「經濟長期擴張後走緩」，還是在可控制範圍內，不必太悲觀。

黃國偉指出，市場對經濟衰退的疑慮，勢必會導致企業投資轉向保守，需求往下降，企業會在資本支出縮手，首當其衝的就是原物料產業，如塑膠、鋼鐵等，而工具機產業也會受到影響。

新光投信董事長劉坤錫表示，根據美國50年的歷史經驗顯示，「殖利率曲線倒掛」 有經濟衰退的隱憂，但不是馬上就來，可能會隔個一年半的時間，才會出現經濟衰退。

他指出，這樣的經驗，也會讓企業投資行為轉趨保守，除了原物料產業之外，工具機、設備產業已在去年第3季看到投資減少，全球半導體投資擴張也受到影響，但台積電則是著眼5G、AI浪潮對高速運作的需求，加上期望拉大與競爭對手的差距，在投資上並未縮手。（編輯：鄭雪文）1080815

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