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合勤控：調整運作模式 積極參與5G資安等領域

最新更新：2019/08/16 12:11

（中央社記者潘智義新竹16日電）合勤投資控股公司董事長朱順一今天在30週年記者會表示，合勤投入國防、資安市場，正是政府力推五加二計畫的核心。另外，目前市場最熱門的5G、資安、人工智慧（AI）領域都積極參與。

朱順一說，網通業在去年面對不小的競爭壓力，去年調整運作模式，今年一切都比較順暢，目前市場最熱門的5G、資安、人工智慧（AI）領域都積極參與。

合勤投控執行長楊國榮指出，去年第3季缺料開始紓解，但客戶拉高庫存備料，今年第1季訂單逐步增加，第2、3季回到正常水準，期盼第3季能維持第2季的水準。

楊國榮認為，以前專注技術，產品銷售靠代理商，現在超過80%銷售業務已由分公司負責，複雜度提高，須透過價值鏈整合；產業唯一不變的就是「變」，很多有創意的同仁不斷嘗試推出新的產品架構，為公司帶來具體的效益。

有關接班問題，朱順一說，一代一代傳承經驗，高科技新產品3、5年就一個世代，合勤就是平台，有興趣的同仁，都可以到平台發展，也可創業成立新公司。

為加速台灣產業轉型升級政府提出「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等五加二創新產業計畫。（編輯：黃國倫）1080816

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