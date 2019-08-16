香港反送中影響航班 業者籲檢視旅遊險理賠認定

（中央社記者劉姵呈台北16日電）香港「反送中」示威延燒，兩度癱瘓香港國際機場，也影響許多往返台灣、香港間的的班機。產險業者提醒，民眾記得檢視是否有投保旅平險或旅遊不便險，以及受延誤時間或行程種類是否符合理賠規定。

國泰產險資深副總經理許嘉元提醒，各家保險公司的旅遊綜合險產品不盡相同，理賠規範的行程種類、延誤時間、賠付金額、理賠方法也都有所差異，民眾可檢視自身遭受延誤的時間與類型是否在保單條款中，依照保險公司規定的單據申請理賠。

舉例來說，許嘉元表示，各家的旅遊不便險賠付方式有所差異，有的業者規定若搭乘的是國內航空公司如長榮航空、中華航空，且投保時加填「航班資訊」及「帳號資料」，只要符合班機延誤理賠資格，產險公司在向航空公司確認實際搭乘狀況後，將主動匯入理賠金至保戶指定帳號。

就算不是搭乘這2家航空公司保戶也不用擔心，許嘉元說，只要投保時有填寫「航班資訊」，有的產險公司也可憑發生延遲班機的登機證、指定帳號，申請班機延誤的理賠。

和泰產險也表示，若再度遇到香港機場癱瘓關閉導致返台班機延誤或取消的情況，保戶在事故發生前若已投保旅平險，返台班機延誤、取消或超過原預定起飛時間，有的可依照規定可獲得慰問金；如必須停留在旅行地，額外產生的住宿及交通費用，有的公司也可申請行程更改費用，提供最高保額給付。

不過，和泰產險提醒，民眾要記得向航空公司索取班機延誤或取消證明，並提供登機證影本、班機的明細（包括原班機及轉機日期及時間）及相關費用收據的正本，以供回國申請理賠。

大多旅遊不便險的快速理賠，至少需要達到班機延誤3至4小時的狀況下才會啟動，在很多班機是「直接被取消」的狀況下，無法啟動快速理賠的話，南山產險表示，通常旅行不便險基本承保範圍僅涵蓋班機延誤、行李延誤及緊急救援費用保險等，建議民眾也可以選擇有多涵蓋「旅程阻礙保險」及「旅程取消保險」的商品，萬一因特定事故必須取消旅行、因事故提早結束旅程返國或是預定搭乘的大眾交通運輸工具的受雇人罷工等狀況，都可以獲得理賠。

產險業者皆提醒，旅平險或旅遊不便險理賠方式有分為「定額理賠」或「實支實付」，相關的理賠申請最終的審核結果，還是得依個案實際情況及投保的保單條款規定為主，民眾務必得檢視清楚，維護自身權益。（編輯：黃國倫）1080816