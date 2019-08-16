合勤董事長朱順一：產業推新產品 不要老二哲學

（中央社記者潘智義新竹16日電）合勤投資控股公司董事長朱順一今天在成立30周年記者會指出，台灣社會曾經流行老二哲學，以為跟著別人做就對了，其實還是應該推出領先全球的新產品。

朱順一表示，在網際網路還沒普及的年代，即看準連網市場商機，創業兩年多便開發出全球第一台結合數據、傳真、語音的數據機，近年投入國防、資安市場也推出領先市場的產品。

他說，1989年夏天從桃園龍潭一棟未完工的小公寓起家，以研發技術在全球150個區域市場打下根基，從撥接、固網寬頻、光纖寬頻到行動寬頻等技術投入電信市場。目前市場最熱門的5G、資安、人工智慧（AI）領域都不會缺席。

另外，合勤近年觸角延伸到中小企業網通與家用市場，為台灣第一個成功開發智慧雲網路、軟體定義廣域網路解決方案的品牌，也將網路科技應用於國防通訊與資安領域，是台灣少數有能力研發雷達、軍用無線通訊，以及網路防火牆等資安硬體產品的廠商。

合勤集團執行長楊國榮表示，台灣產業主要從代工市場起家，面臨中國大陸崛起之後，接著還要迎接東南亞國家的挑戰，仍須推出領先市場的產品。

楊國榮說，網通業重視軟體應用整合，硬體只是整體功能中的一小部分，就像通路走在市場前端，搭配電信運營商運作，需要有相當好的商業模式組合。

另外，他認為，要養成運動習慣，有健康的身體才能有好的工作表現，過去30年合勤成功的關鍵在於團隊，公司內的高材生很多，要整合都是聰明人的團隊是件相當不容易的事情。從公司創立開始，就非常重視客戶導向、創新、速度、誠信與分享，凝聚團隊發揮綜效。（編輯：楊玫寧）1080816