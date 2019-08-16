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亞泰營運穩健 第3季估與第2季持平

最新更新：2019/08/16 16:21

（中央社記者韓婷婷台北16日電）影像感測模組（CIS）廠亞泰第2季EPS為1.64元，歷史次高，展望第3季，總經理吳淑品表示，美中貿易戰影響，客戶相較保守，整體看來跟第2季差不多。

亞泰今天參加櫃買中心舉辦的業績發表會，看好美中貿易戰的轉單效應，亞泰積極擴增緬甸廠產能。

亞泰第2季營收新台幣10.83億元，季增35%；營業毛利1.63億元，季增62%，單季稅後純益1.19億元，季增114%，為歷史次高，每股純益1.64元，僅次於去年同期的1.79元。毛利率及稅後盈餘季增，主要受惠深圳及緬甸2廠良率提升，加上新台幣、人民幣對美元貶值產生匯兌收益挹注。

亞泰累計上半年合併營收18.83億元；營業毛利2.64億元，年增5%，來自緬甸廠效益持續展現，稅後純益1.74億元，年增2%，每股純益2.4元，略高於去年同期的2.36元。

在美中貿易戰影響下，亞泰順勢加速進行產能移轉，吳淑品表示，緬甸廠與大陸去年生產比例為3：7，緬甸廠去年跟今年上半年陸續添購新設備，下半年還有新產能開出，預估今年緬甸廠與大陸生產配比年底將來到4比6。全年中國大陸及緬甸2地合計產能逾3000萬套。

吳淑品表示，未來緬甸產能仍有機會再擴充，不過，接下來的擴增將會以大陸廠進行汰舊換新轉移為主。

展望第3季，吳淑品表示，因美中貿易戰影響，客戶相對較保守，訂單每個月都在變動，現在看起來，第3季預期與第2季差不多。其中掃地機器人可望隨著新機種推出，有機會持續成長，醫療產品部份持續出貨中，但目前量還不大。（編輯：鄭雪文）1080816

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