結婚金飾變貴 業者：趁金價回檔1480美元可買

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）今年6月以來，國際金價由每盎司1280美元快速漲至1500美元以上，對有結婚購金需求新人來說，成本一下升高不少，銀樓業者建議，可趁金價短線回檔至每英兩1480美元趕快購入，以免買在更高點。

全球央行吹起「降息風」，美國10年期與2年期公債殖利率倒掛，歐洲最大經濟體德國經濟成長出現趨緩跡象，加上地緣政治動盪，金融市場波動加大，作為避險資產的黃金價格明顯上漲。

元大投信表示，近3個月黃金漲幅近18%，近一個月也強漲7%；長期來看，受到歐元區負利率環境、美中貿易談判不確定性及英國無協議脫歐風險等因素支撐，金價將持續上漲，高盛證券上調6個月目標價為1600美元、美銀美林更表示黃金可能在未來3年達到2000美元。

台北市金銀珠寶公會榮譽理事長李文欽也認為，從過去的循環週期來看，黃金有可能在3年內走到2000美元價位。一直以來，黃金都被稱為「終極貨幣」，在全球低利率、擔憂貨幣戰可能開打氛圍下，投資人勢必增持黃金部位，避免資產遭受貨幣貶值或波動而減損。

不過，對於有結婚計劃的新人來說，金價飆升可能造成壓力，傳統習俗，婚宴時新人要「穿金戴銀」，還有準備金戒指、耳環、項鍊、甚至手鐲等送「三金」、「四金」當嫁妝的慣例。

李文欽說，今年以來金價已上漲不少，預估接下來也會續漲，今年內可能就會觸及1600美元價位，有結婚規劃的新人，建議可趁金價漲多短線回檔時趕快購入，現階段大概回檔至1480美元就是買點；不然也可買重量較輕的黃金套組，以降低預算，或是改用租借。

另一方面，對於今年實體黃金買氣，李文欽表示，年初金價還在1200、1300美元時，銀樓買氣還不錯，但隨金價開始漲到1300美元以上，接近6年前「黃金大媽」們的套牢帶，回售情形明顯增加。

李文欽說，即使金價後市看漲，但對民眾來說，有賺通常就會脫手，另一方面，近期經濟成長平緩，資產被不動產綁住、需要現金的民眾就可能賣掉黃金變現。不過，隨著8月金價再衝高，因有意購買而來詢問的民眾已有增加。

李文欽指出，除結婚、送禮等需求外，近年飾金買盤一部分是受外籍勞工的買氣支撐，這個現象在位於加工區附近的銀行最明顯；東南亞國家貨幣波動通常較大，避免辛苦錢變薄，會選擇購買飾金，一方面作為飾品搭配，另一方面也為保值。（編輯：楊凱翔）1080818