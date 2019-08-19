聯發科強攻5G 股價創近16個月高點

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）媒體報導，聯發科向台積電預定明年第1季產能生產旗下首款5G晶片，對此聯發科表示不評論供應商細節。市場人士指出，聯發科5G產品採用台積電7奈米先進製程。聯發科今天股價也創下去年4月下旬以來波段高點。

聯發科今天股價開高走強，最高來到352元，一度大漲9.3%，逼近漲停354元，盤中高檔整理來到347.5元，漲7.92%，是去年4月下旬以來波段高點。

聯發科執行長蔡力行先前在法說會上表示，採用7奈米製程的5G系統單晶片（SoC）將於今年第3季送樣，預計明年第1季量產，蔡力行指出，2020年將推出更多5G SoC產品，開發手機外的商機。

美系外資法人先前表示，聯發科的5G系統單晶片將在第3季底送樣，採用台積電7奈米先進晶圓製程，預計明年第1季進入量產階段。此外，法人也預期聯發科還有其他5G應用系統單晶片產品，最快明年上半年可望亮相。

若從5G基頻晶片整合應用處理器來看，包括美國高通（Qualcomm）、聯發科、韓國三星半導體（Samsung LSI）以及中國華為海思，可望成為5G版Android作業平台智慧型手機的主要競逐者。

從台灣廠商供應鏈來看，美系外資法人預期，台積電、穩懋、台郡、聯發科等可望成為5G版智慧型手機的受惠者。

聯發科看好第3季營運可望穩定成長，預期季營收將達653億至702億元，將季增6%至14%。

法人預期，隨著客戶需求升溫，聯發科8、9月業績可望攀高。若以聯發科第3季營運目標推估，聯發科8、9月單月業績將可達到223億元至248億元水準。

智慧手機平台將是推升台積電第3季營運強勁成長的最大動能，其餘高效運算、物聯網及車用等平台銷售也將同步成長。

展望台積電第3季營運，除了華為海思儲備庫存需求外，聯發科行動平台銷售動能依然強勁，超微（AMD）多款7奈米新產品上市，都是支撐台積電第3季營運得以維持旺季水準的助力。

媒體今天報導，傳出聯發科開始向台積電預定明年第1季產能，為1.2萬片的7奈米製程產品，將生產旗下首款5G晶片。（編輯：李信寬）1080819