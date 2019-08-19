高階市場競爭惡化 大立光遭美系外資降評

（中央社記者吳家豪台北19日電）美系外資表示，光學鏡頭廠大立光受惠於2000萬畫素鏡頭需求攀升，但陸廠舜宇光學在高階鏡頭已有突破，帶來的競爭不容忽視，將大立光降評至賣出，目標價下修到3190元。

大立光股價今天開低，盤中低點來到3705元、跌幅逾3%；至11時54分左右，成交量達658張。

美系外資發布研究報告指出，大立光2000萬畫素鏡頭貢獻今年上半年出貨20%到30%，預期2019、2020年、2021年將貢獻毛利49%、55%、62%，並推估大立光2000萬畫素鏡頭在2020年、2021年的毛利將年增14%、12%。

然而，美系外資預估大立光2020年、2021年的平均毛利率都將持平在69.8%，低於市場預期的70%、70.7%，原因在於3鏡頭模組包含低階鏡頭，雖有助推升出貨量，但營收成長率可能低於出貨成長率，加上陸廠舜宇光學打入高階鏡頭市場，導致競爭惡化。

美系外資指出，舜宇光學今年上半年2000萬畫素鏡頭占出貨比重達14%，不如大立光的20%到30%，舜宇光學的手機鏡頭毛利率46%也低於大立光的67%，但以舜宇光學為首的中國光學鏡頭廠仍將帶來明顯威脅。

外資分析，高階鏡頭需求主要來自中國的智慧型手機品牌，舜宇光學享有主場優勢，可提供鏡頭與模組整合的一站式採購服務。其次，舜宇光學持續聚焦畫素混合升級技術，正打入高階鏡頭市場。此外，舜宇光學積極擴張手機鏡頭產能，有利於在中國智慧型手機品牌中提升市占。

美系外資表示，大立光2018年在全球鏡頭市場拿下約30%的出貨市占，舜宇光學以23%市占排名第2，如今舜宇光學打入高階鏡頭市場，可能從2020年開始對大立光帶來價格競爭壓力和市占率挑戰，因此將大立光2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值下修3%、6%、11%至213.56元、212.69元、214.82元，投資評等從「中立」調降至「賣出」，目標價從3600元下修到3190元。（編輯：張均懋）1080819