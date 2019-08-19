美中貿易談判再現希望 亞股收高

（中央社香港19日綜合外電報導）華爾街股市16日收盤勁揚，加上美國總統川普的首席經濟顧問柯德洛透露，美中貿易談判代表電話協商進展「正面」，亞洲股市今天應聲樂觀收紅。

另一方面，投資人看好各國中央銀行將提供新的支持經濟措施，以防止全球衰退，這也令上週遭拋售的亞股大受激勵。市場還關注聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將發表的演說，盼從中尋找美國央行政策計畫線索。

柯德洛（Larry Kudlow）昨天表示，若北京和華府談判代表未來的電話會議進展順利，「我們就可實質性恢復貿易磋商」，然後「我們打算讓中國（代表）來美國和我們的代表見面，以繼續談判」。消息傳出後，投資人信心大振。

柯德洛還說，美中高階貿易談判代表上週進行的電話會談「遠比媒體報導樂觀」。川普也帶來更多希望，他在推特發文寫道：「我們和中國的進展非常順利，協商持續！」

柯德洛並暗示，美方可能將對中國貨品加徵關稅的所得，用於國內減稅。

萬達（OANDA）資深亞太地區市場分析師海利（Jeffrey Halley）說：「這種資源回收...是用優雅方式解決問題，以減低購買中國商品的美國消費者承受的關稅痛苦。這或許讓股市在本週開場獲得些許刺激。」

香港股市今天收盤上漲2.2%，上海股市收高2.1%，東京、首爾和台北股市全都收漲0.7%，雪梨股市收高1.0%，新加坡股市收漲0.4%，威靈頓、曼谷和雅加達股市也全數收紅。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）1080819