打造OTT原創內容 蘋果傳砸60億美元

（中央社記者江明晏台北20日電）國際OTT市場風起雲湧，消息指出，蘋果（Apple）將於今年11月推出Apple TV +，蘋果已為原創內容投入60億美元的資金，力抗Netflix、Disney等對手。

蘋果公司今年3月發表影片訂閱服務Apple TV+，正式進軍OTT影音串流服務。根據國外科技網站MacRumors報導，蘋果已投入60億美元，為即將推出的Apple TV+服務製作原創電視節目與電影。

蘋果最初為Apple TV +設定了10億美元的預算，但也有外媒指出，預算現已成長到60多億美元。

不過，和Netflix預計於2019年支出的150億美元相比，兩者投入資金仍有一段距離，報導指出，蘋果傳聞將提供更優惠的支付條款，以幫助獲得吸引人的內容。

Netflix在過去10多年一直面臨競爭，對手都是非常大型、資金充足的公司，包括亞馬遜、迪士尼、華納等。Netflix先前受訪時表示，將不會與蘋果合作授權自家內容，但坦承競爭加劇、取得內容成本上升。

蘋果過去宣布Apple TV +系列將於秋季推出，也有報導指出，蘋果有計劃在11月推出Apple TV +，企圖在迪士尼推出Disney +服務前搶占先機。

迪士尼先前表示，串流服務將於11月12日以每月6.99美元起（約新台幣215元）的價格在美國推出，之後Disney+也將逐步向歐洲等地擴展國際市場。

消息也指出，Apple正在考慮每月收取9.99美元的服務費，其中包括免費試用版。（編輯：李信寬）1080820