2019台泰產業論壇登場 聚焦紡織生技智慧製造

「2019台灣泰國產業鏈結高峰論壇」20日上午在泰國曼谷舉行開幕式，論壇由中華民國全國工業總會與泰國工業院共同主辦。中央社記者呂欣憓攝 108年8月20日

（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）台泰產業論壇今天登場，雙方共簽署7個合作備忘錄，領域涵蓋食品機械、食品產業鏈、智慧紡織、智慧城市、無人機等，泰方表示台灣有先進的技術，泰國歡迎台灣的廠商。

「2019台灣泰國產業鏈結高峰論壇」今天早上在泰國曼谷舉行開幕式，論壇由中華民國全國工業總會與泰國工業院共同主辦，雙方針對彼此關注的紡織、食品生技、智慧城市、自動化及智慧製造等5大領域，進行深度討論。

論壇中安排台灣的食品工業發展研究所、紡織產業綜合研究所、工研院、資策會、中經院，和秦國的食品院、泰國發展研究院、泰國數位經濟促進研究院與泰國物聯網協會等產業、學術團體和具代表性廠商，共同探討產業合作的新商機與合作模式。

台灣方面由工總泰國分組召集人謝其嘉和經濟部次長林全能率團參加論壇，泰方則由泰國工業院主席素攀（Supant Mongkolsuthree）領銜，泰國總理府副秘書長寇布薩（Kobsak Pootrakool）也受邀參加開幕式。

台泰雙方今天由謝其嘉和素攀續簽雙方在食品生技、機械、紡織與智慧城市等4大領域合作的備忘錄，台灣廠商和泰國廠商接著再簽署6個合作備忘錄，合作領域涵蓋食品機械、食品產業鏈、智慧紡織、智慧城市、無人機等。

謝其嘉致詞時表示，因為美中貿易戰的關係，許多商業機會轉移到中國之外，台泰都因此接到更多訂單，他期望台泰未來可以有更多合作。

林全能致詞時表示，台泰在食品生技、紡織產業、自動化和智慧城市等領域有很好的根基，今天簽署備忘錄可以看到台泰之間包括人才交流、品牌通路和新興科技發展等具體合作計畫，在中美貿易戰的時機，可以讓台泰產業合作，創造雙贏。

素攀致詞時指出，台灣有先進的技術，泰國政府力推的東部經濟走廊（EEC）和工業園區都很歡迎台灣的廠商。

寇布薩致詞時也指出，太空科技、數位科技、智慧城市等，都是泰國致力發展的領域，特別是東部經濟走廊，泰國歡迎台灣廠商前來。（編輯：周永捷）1080820