中國爆非洲豬瘟但需求未減 法養豬業獲益

中國去年下半年爆發非洲豬瘟，大量撲殺豬隻，但市場需求未減，因此從法國進口豬肉量增加，帶動法國豬價上漲。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者曾依璇巴黎24日專電）中國去年下半年爆發非洲豬瘟，大量撲殺豬隻，但市場需求未減，因此從法國進口豬肉量增加，帶動法國豬價上漲，緩解法國養豬業者近年苦於低價的危機。

法國豬肉價格通常以西部的菲尼斯泰爾省（Finistere）城市普雷杭（Plerin）為參考。費加洛報（Le Figaro）報導，普雷杭的豬肉價格隨著銷往亞洲的量增加而上漲，有利於法國養豬業。

根據報導，非洲豬瘟造成亞洲豬隻數量減少，但中國市場需求並未降低，因此從法國進口的量在今年7月比去年同期增加20%。

法國豬業聯盟（Inaporc）主席胡埃（Guillaume Roue）說，法國通常一年出口10萬公噸到11萬公噸豬肉到中國，以目前狀況來看，今年應該會達到15萬公噸。

出口量增加，連帶價格也上漲，從法國屠宰場售出的豬肉價格，尤其某些中國消費者喜愛的部位如腸子、蹄子、耳朵及豬頰，上漲約15%；這個現象在普雷杭帶動整體待宰豬價上漲，7個月內漲了35%，也就是從今年一月的每公斤1.17歐元（約新台幣41元）漲到8月的1.59歐元。

報導提到，法國養豬業連續數年苦於低價，這波豬價上漲使得畜牧業者利潤增加，漲勢應該會再持續數月，部分原因是許多中國小型業者在豬瘟爆發初期售出所有豬隻，因此豬隻會漸漸短缺；胡埃認為，全球市場需求會大增，未來幾個月，將更明顯感受到豬隻供應減少。

此外，專家預測，中國經歷這波豬瘟後，必須改變生產模式，亞洲豬肉缺乏的現象可能要持續數年。（編輯：陳永昌）1080824