美中貿易陷焦土戰 台經院：今年經濟保2沒問題

（中央社記者潘姿羽台北26日電）美中貿易戰急遽升溫，台經院院長張建一認為，美國對5500億美元中國商品調高5%關稅對台灣影響沒那麼大，且上半年經濟成長超乎預期，今年經濟成長率「保2」，他有信心地說：「一定可以」。

美中貿易戰再次升級，美國回應北京懲罰性關稅措施，不只宣布針對5500億美元中國商品提高5%關稅，並下令美國企業退出中國；美中兩強雙方的強硬態度，讓市場氛圍轉趨悲觀。

台經院今天舉行景氣動向記者會，張建一會中表示，美中貿易戰轉為「焦土戰」，雙方態度看起來愈來愈強硬，但其實他們各自都有壓力，川普須競選連任，中國則面對經濟下行風險，「雙方都有點急了」，預估9月還是會持續談判。

至於美中兩強互相調高關稅稅率，張建一認為，調高關稅對台灣一定會有影響，但程度沒有想像中大，比較顯著的是在心理層面，市場浮現陷入焦土戰的疑慮，這點從國際金融市場的震盪反應就可以理解。

張建一也說，對於台灣今年經濟成長率，他認為「保2」沒有問題，在台商回流跟轉單效應挹注下，內需會是主要的支撐力道。（編輯：趙蔚蘭）1080826