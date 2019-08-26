台商回流推一把 建築貸款年增1成衝7年新高

（中央社記者潘姿羽台北26日電）台商回流帶動廠辦、商辦的需求，中央銀行今天發布7月建築貸款餘額為新台幣1兆9652億元，年增率達10.68%，為2012年8月以來的新高紀錄。

「建築貸款上來得比較快，」央行官員表示，近幾個月建築貸款確實明顯成長，推測與台商回流投資有關，帶動廠辦、商辦需求增加，加上整地也需要融資，近4個月建築貸款餘額年增率都是9%以上的較高增幅。

除了台商回流效應，央行官員指出，近期建商加大力道促銷餘屋，大打廣告，這部分也會推升建築貸款餘額。

央行總裁楊金龍於6月的理監事會會後記者會表示，台商資金回流易造成房價上漲的預期心理，目前工業區、商辦確實漲幅較顯著，但央行最關注的還是住宅，現階段買方以自住為主，不過央行會緊盯市場，掌握資金回流的情況。

央行官員表示，從建築貸款餘額成長的增速來看，市場是有動起來的跡象，但實質投資也不是壞事，央行會繼續觀察。

據央行統計，7月房貸餘額增至7兆1993億元，較上月大增561億元，年增率則達5.60%，是2011年5月以來的新高。

官員分析，現在房市屬自住市場，今年以來呈現穩健成長，7月房貸餘額成長顯著，主要反映8月農曆鬼月到來，國人傾向趕在鬼月前完成相關手續的現象。

官員也說，鬼月效應不只反映在房貸餘額顯著成長，建築貸款也同樣受影響，只是方向不同；民眾習慣趕在鬼月前交屋，交易量及房貸餘額都會衝高，建商則因貸款到開工的作業程序及時間較長，為了避開鬼月，會選擇延後作業，鬼月前貸款金額增加反而較少。

觀察建築貸款餘額近幾個月的變化，7月月增120億元，與前幾個月相比，增加金額明顯收斂；央行官員表示，雖然7月金額增加有限，但在連續幾個月台商回流的挹注下，整體餘額顯著拉上來，年增率還是創下7年新高。（編輯：鄭雪文）1080826