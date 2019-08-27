5G年底競標 中華電：競爭恐非常激烈

（中央社記者江明晏台北27日電）今年底將競標5G，中華電董事長謝繼茂認為，頻譜競爭會非常激烈，不過設置企業專用頻譜會跟競標頻譜出價有關，也可能減少企業與電信業合作需求，網路與資安仍是電信業強項。

「中華電信2019數位創新應用系列賽-AIoT黑客松大賽」啟動儀式活動今天登場，行政院副院長陳其邁也出席。2019中華電信「黑客松大賽」以智慧城鄉為創意主題，運用資通訊科技並結合智慧終端裝置，發展整合性物聯網應用服務及解決方案。

針對5G競標，謝繼茂會後對媒體表示，頻譜競爭會非常激烈，但站在中華電立場，當然希望頻譜支出越少越好，因為未來要大量建設。

而針對企業專網頻譜的意見，謝繼茂指出，已透過電信協會整合業者意見給政府參考，設置企業專用頻譜會跟競標頻譜出價有關係，希望企業盡量跟電信合作頻譜、網路。

他認為，有企業專網，可能會減少企業和電信業者合作的需求，但是網路建設和資安是電信的強項，仍是電信業者的優勢。

而人才也是未來智慧城鄉的發展關鍵，謝繼茂指出，中華電信累積能量在人工智慧、物聯網等應用方面積極培養挖掘人才，也對於新興業務的人才需求非常龐大，也在近年的退休潮進行人才換血。（編輯：趙蔚蘭）1080827