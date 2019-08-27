污水變綠金 高市回收再生水年售逾3億元

（中央社記者王淑芬高雄27日電）高雄市鳳山水資源中心污水再生進入全營運階段，每天可以供應臨海工業區4.5萬噸再生水，不僅確保產業發展用水安全無虞，估計每年再生水出售進帳逾新台幣3億元。

過去家庭或工業廢水多在污水廠處理後放流，但是受到水資源短缺影響，污水再生成為趨勢，高市府率先啟動「促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運（BTO）計畫」。

107年8月完成一期工程，每日供應2.5萬噸再生水予臨海工業區使用，2期計劃今年8月23日起營運供水，即鳳山再生水水廠每日可供應4.5萬噸再生水到臨海工業區。

高市府水利局副工程司彭信源告訴中央社記者，供應臨海工業區的再生水質優於一般工業用水，所以水利局向業者收取高於工業用水的水費，一年再生水收入逾3億元，扣除營運管理，市府約有3600萬元淨利。

鳳山污水廠日污水處理量約10萬噸，過去這些放流的廢水經再生利用，每年創造價值逾3億元事業用水，且水質優於工業用水，彭信源指和發產業園區也尋求再生水供應，水利局還在研議評估擴建再生水計畫。

事實上，目前水利局還有「民間參與高雄市臨海污水廠暨放流水回收再利用BTO計畫」，預計110年底完成日產能3.3萬噸的再生水廠，將可以增加臨海工業區事業用水供應量。

除了水資源再生，鳳山水資源中心也將申請環境教育認證，使環境教育理念向下扎根，讓民眾了解水資源再利用及永續的重要性。（編輯：翁翠萍）1080827