寒舍上半年獲利年增4成 陸客限縮影響小

（中央社記者江明晏台北27日電）寒舍餐旅因IFRS 16會計新制，初期認列租賃相關費用增加，但上半年稅後淨利仍年增逾4成；寒舍也指出，陸客限縮短期影響小，目前對整體營收影響未達1%。

寒舍餐旅今天舉行法人說明會，上半年合併營收新台幣22.29億元，年增4.53%，但受到今年開始實施的國際財務報導準則IFRS第16號對營業租賃的會計認列方式的改變，寒舍採用不重編比較資訊，使上半年較去年同期多認列5355萬元的費用，不過，在台北喜來登改裝的干擾因素排除後，上半年稅後淨利約3418萬元，仍優於去年同期，年增44.75%，每股盈餘0.31元。

寒舍表示，由於IFRS16費用認列金額前高後低，未來年度認列費用將逐年遞減，所以此差異是費用認列的時間差異，在租約期間總支付租金的金額不變，並不影響公司的現金流量。且若以相同會計基礎比較，寒舍餐旅營運表現優於去年同期。

針對陸客不來，寒舍表示，旗下台北喜來登、台北寒舍艾美受惠於會員人數可觀的萬豪禮賞計劃（Marriott Rewards），多年來累積全球忠誠顧客群、客源分散，較不容易受單一市場波動影響，陸客限縮短期來看影響較小，截至目前為止對整體營收影響未達1%。

寒舍也指出，亞洲旅遊市場進入洗牌階段，提升國際旅人前往台灣觀光意願，相繼收到許多日本與韓國的團體需求。針對韓國客群，計劃透過獎勵旅遊團及企業客戶開發新客源，未來也將積極拓展新客源，盼爭取更多印度、澳洲、歐洲與東南亞的高端客群。（編輯：鄭雪文）1080827