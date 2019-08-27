國泰世華攜手蝦皮發聯名卡 首年目標衝10萬張

（中央社記者劉姵呈台北27日電）2018年電子購物業營業額達新台幣1894億元，創歷年新高；看好網購商機，國泰金旗下國泰世華銀行與電商品牌蝦皮購物合作發聯名卡，總經理李偉正表示，首年目標發卡10萬張。

根據2018年網路調查報告，台灣上網人口已經突破1800萬，調查中更有64%的人曾透過網路買、賣東西，顯現網路上的交易行為已為常態；且經濟部統計處8月公布最新調查，2018年電子購物業營業額達新台幣1894億元，年增12.4%，創歷年新高，顯見網購市場發展相當興盛。

看好網路購物商機，國泰金旗下國泰世華銀行今天與電商品牌蝦皮購物合作，推出「國泰世華蝦皮購物icash聯名卡」，國泰世華銀行總經理李偉正受訪表示，「這張卡鎖定20到35歲的年輕族群，首年目標發卡10萬張，終極目標20萬張，要成為電商聯名卡第一大。」

李偉正表示，除了專屬優惠外，聯名卡優化辦卡流程，像是這次有搭配VCN（Virtual Card Number）信用碼發卡，不管線上申辦、線上進行核卡及發卡程序，開卡即自動綁入蝦皮購物帳號；也就是說，辦卡、消費到獲得回饋的過程都在線上完成。

國泰世華銀行近年在重要消費通路、飛航交通等領域皆推出聯名卡產品，包括台塑聯名卡、Costco聯名卡及長榮航空聯名卡等，為了衝刺發卡量，本次國泰世華銀與電商品牌蝦皮購物合作的聯名卡，祭出最高13%蝦幣回饋率、不限金額免運費和免海外交易手續費3大專屬優惠。（編輯：林興盟）1080827