內政部場勘大社工業區降編 經濟部轉達產業意見

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）高雄市政府3月通過大社工業區降編乙種工業區案，內政部都委會專案小組將赴現場勘查。經濟部表示，盼能兼顧產業發展及廠商權益，力求取得各方平衡。

高雄市政府都市計畫委員會今年3月通過擬將大社工業區降編為乙種工業區，後續全案提報內政部審議。根據高雄市都市發展局官網，內政部都委會專案小組將針對「變更高雄市大社都市計畫」（特種工業區附帶條件規定專案通盤檢討），於30日至現場勘查。

經濟部長沈榮津今天出席「2019智慧顯示展覽會」，會後接受媒體採訪時表示，經濟部將利用這機會轉達工業區廠商的期待。

經濟部工業局副局長楊伯耕告訴中央社記者，經濟部尊重內政部都市計畫程序，不過，業界主張石化業為高雄重要產業，希望內政部都委會可以考慮到產業發展，經濟部也將提出相關資料供內政部參考。

楊伯耕說，針對大社工業區內廠商，經濟部仍持續輔導，像是推動產業高值化轉型、環保改善措施，讓業者生產製程得以符合相關規範，經濟部期盼能兼顧產業發展、廠商權益，力求取得各方平衡。

若大社工業區降編為乙種工業區，將涉及遷廠及當地就業等問題，楊伯耕說，工業局持續準備相關資料，大社工業區仍不確定是否降編，因此，待實際結果出爐後，經部將就此議題再做討論。（編輯：李信寬）1080828