智伸科看旺缸內直噴零配件 醫療器械出貨正向

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）汽車動力與安全零組件廠智伸科持續看好汽車零配件成長動能，尤其是缸內直噴/汽油高壓泵浦出貨看佳，下半年醫療器械產品也正向看待。

智伸科今天下午參加台灣證交所舉辦汽車工業主題式業績發表會，對於汽車類產品發展，公司協理兼發言人林慈青表示，今年汽車零配件成長動能看佳，上半年業績逐季成長，今年動力/引擎系統的缸內直噴/汽油高壓泵浦出貨看佳，產能持續開出，市場滲透率助攻，不過，安全系統零配件主要交給中國市場，須待中國市場回溫，持續開發新產品。

至於傳動系統部分，林慈青指出，去年第1季開始銷售給特定中國自主車廠客戶趨緩，目前看來業績有待回溫。

在醫療產品，林慈青指出，今年下半年包括手術器械等醫療產品出貨看佳，法人預估，今年醫療產品成長幅度可望再增兩位數百分點。

在電子產品部分，林慈青表示，智伸科主要從事硬碟碟片的零組件，其中，雲端硬碟占比約2/3、個人硬碟占比約1/3。

智伸科主要汽車類產品包括缸內直噴/汽油高壓泵浦、ABS/ESC制動系統閥體及雙離合器（DCT）/ CVT等產品，占比各約40%、15%和15%，涵蓋動力/引擎系統、安全系統、傳動系統三大領域，今年上半年汽車類產品占比約74.4%，其中五大客戶包括Continental、BOSCH、Cummins、Delphi、BorgWarner。法人指出，今年Delphi在智伸科的業績可較去年翻倍。

智伸科布局中國浙江嘉善廠和廣東東莞廠，其中，嘉善廠營收占比約7成，東莞廠占比約24%。

智伸科今年自結7月合併營收新台幣4.31億元，較去年同期3.54億元成長21.83%，累計今年前7月自結合併營收27.62億元，較去年同期25.42億元成長8.65%。

智伸科今年上半年合併毛利率28.24%，較去年同期28.05%微增，上半年稅後淨利3.05億元，較去年同期的2.34億元成長30.3%，上半年每股稅後純益3.73元，優於去年同期EPS 2.86元。（編輯：郭萍英）1080828