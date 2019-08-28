新儲蓄險調整業者憂保費懸崖 顧立雄：有緩衝期

（中央社記者劉姵呈台北28日電）金管會日前邀集壽險公會與業者討論要將儲蓄險保單死亡保障拉高，保單短期內部報酬率（IRR）將大幅下降。金管會主委顧立雄今天表示，今年年底前會拍板，但強調並沒有要造成「保費懸崖」。

根據金融監督管理委員會保險局統計，2018年底台灣保險業資產總額達新台幣26.6兆元，2年來已增加4兆元；金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席活動時表示，不可否認的壽險業成長的4兆元要往哪裡去，不僅是主管機關要擔心的，也是所有壽險業要擔心的重點。

顧立雄表示，因為保險業拿到保戶的資金，一定要想辦法去投資，這是保險業的特質，也就是說，國內的金融市場大量轉到壽險業，是主管機關關切的問題。

除此之外，保險局日前邀集產壽險公會及業者討論保障門檻，意即所有保單依被保險人年齡計算死亡保額，如此一來，保單短期內部報酬率（IRR）將大幅下降。

顧立雄也表示，保險業吸收保費，讓保費大幅成長，並沒有說一定是壞事；但是他說，以主管機關的立場來看，壽險業要賣好的保險商品，而不是單純理財性的商品，目前金管會正在跟公會商量，有關保障型的商品部份要加強。

顧立雄進一步表示，「也就是訂定死亡保額對於保價金或帳戶價值的比例，依照被保險人不同年紀訂定，讓保障成分可以提高，今年底前一定會公布最終定案；另外我們也在推動高齡化的商品，希望保險公司能夠多賣。」

對於有壽險業者建議要給予半年的緩衝期，顧立雄也說，會有一個緩衝期，但要再跟公會商量，因為有一些相關因素，還包括保單責任準備金利率、年底儲蓄險商品相關宣告利率等，都需要再重新精算，以及影響程度會如何，顧立雄認為都需要「緩進」，部分相關因素都會納入考量。

顧立雄強調，金管會並沒有要造成任何的「保費懸崖」（保費收入大幅衰退），壽險業保費成長是一個趨勢，不過也要符合接軌新會計公報IFRS 17，同時也希望廣大的保戶能夠理解。他也強調，「今年年底前一定會拍板，明年再公布何時來實施。」（編輯：楊凱翔）1080828