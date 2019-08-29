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台股量縮盤整 力守10400點整數關卡

最新更新：2019/08/29 11:03

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台股今天盤中量縮盤整，在平盤下游走震盪，力守10400點整數關卡。法人表示，下週台股區間震盪，9月中旬可見波段高點，建議投資人選股不選市。

儘管美股收紅，不過市場傳出美國總統川普對中國3000億美元商品徵稅提高到15%，台股今天在平盤下游走震盪，力守10400點整數關卡之上。

到10時37分，台股加權指數來到10426.48點，小跌7.81點，跌幅0.07%，成交值來到新台幣496.19億元。電子股盤中跌0.06%，金融股跌0.46%。

主要電子權值股整理休息，其中台積電來到平盤252元，股王大立光來到3860元，小漲0.39%。鴻海來到72元，小跌0.55%。

聯發科來到365.5元，小跌0.14%，日月光投控來到68.7元，小跌0.43%，友達來到7.81元，漲3.86%，群創來到6.82元，漲2.4%。

被動元件族群國巨來到平盤204.5元，華新科來到147.5元，小跌0.34%。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股盤中呈現量縮盤整格局，追價意願不高，大盤在短期均線之下。

陳奕光指出，台股從前波高點約10994點下滑到10180點後反彈，上下震盪800多點，目前台股屬於區間整理格局，主要是8月份外資法人賣超台股達1350億元，是今年單月次高。

展望台股後市，陳奕光預期要觀察美國利率倒掛與經濟景氣的關聯，資金應該還是青睞匯率較穩定的台股，預期下週台股在10350點到10650點區間震盪，9月中旬可見波段高點，建議投資人選股不選市。（編輯：黃國倫）1080829

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