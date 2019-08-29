摺疊手機推遲上市 專用AMOLED出貨仍可望成長

（中央社記者潘智義台北29日電）雖然摺疊手機比預期上市時間延後，但經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit最新報告指出，專用的可摺疊AMOLED面板出貨量將從2019年的100萬片成長到2025年的6000萬片以上。

南韓知名手機品牌三星原定今年發表的摺疊手機Galaxy Fold、中國手機品牌華為的摺疊手機Mate X都延遲上市。

IHS Markit指出，可摺疊主動有機發光二極體（AMOLED）建構在柔性基板上，價格相對較高，也有助於AMOLED面板產業的營收成長。包括可摺疊AMOLED在內，整體AMOLED面板在智慧手機顯示螢幕的普及率，將從2019年的26%提高到2025年的43%。

IHS Markit表示，顯示器市場具可替代性，主動有機發光二極體（AMOLED）取代傳統多晶矽液晶面板、低溫多晶矽液晶面板（LTPS TFT LCD）的實例，就是蘋果iPhone用柔性AMOLED面板取代低溫多晶矽液晶面板。

另外，AMOLED電視面板產能預計將從2019年的670萬平方公尺增長到2023年的2000萬平方公尺。移動AMOLED產能預計將從2019年的1580萬平方公尺成長到2023年的3000萬平方公尺。

IHS Markit預估，AMOLED電視面板的出貨量將從2019年的370萬片成長到2025年的1600萬片。中國面板廠在整體產能擴張中發揮關鍵作用。（編輯：楊凱翔）1080829