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反送中動搖香港金融地位 中經院點出台灣好機會

最新更新：2019/09/02 14:53

（中央社記者潘姿羽台北2日電）香港反送中愈演愈烈，也動搖其亞洲國際金融中心地位，中經院院長陳思寬分析，台灣現階段難以取代香港的金融地位，但可讓商品多元化，並吸引香港金融人才來台，強化台灣金融體質，「這是很好的機會」。

香港反送中行動持續升溫，不只政治局勢緊張，對於金融市場的信心也造成衝擊。陳思寬今天於中經院記者會上表示，香港情況動盪不安，若資金從香港離開，主要目的可能是新加坡，但台灣也能找到機會，從中得到好處。

陳思寬認為，台灣現在應該做兩件事，一是藉由法規調整，讓商品多樣化，擴充理財市場，讓資金進來後有地方停泊。

另外，香港有許多高端且優質的金融人才，陳思寬建議，政府可端出一些措施，吸引他們來台停留至少三、五年，讓他們的知識、KnowHow帶動台灣金融產業升級。

中經院助研究員陳馨蕙表示，如果希望香港的資金進來，台灣需要活潑、多樣的金融市場，而非只有股市作為標的。

中研院經濟所研究員簡錦漢指出，以往香港的優勢是法規完善，資金有高度自由，如果台灣在這方面努力一下，進一步完善人才跟資金流動的法制，台灣很有機會吸引資金流。（編輯：郭萍英）1080902

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