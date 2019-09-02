跨境電商遭國稅局開罰首例 補稅加罰50萬元

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）跨境電商漏稅，國稅局開罰首案。台北國稅局說，有間線上教學網站雖在今年元旦落地辦理稅籍登記並報繳營業稅，但卻未主動補繳登記前的應納稅額，對其補稅加罰新台幣50萬元。

跨境電商營業稅課稅新制2017年5月1日上路，規定在台灣無固定營業場所的境外電商，每年銷售電子勞務（如遊戲點數、音樂串流、訂房服務）金額達48萬元以上，就必須向國稅局辦理稅籍登記，報繳營業稅，並更進一步於隔年5月申報營所稅。

台北國稅局統計，新制上路以來，總計已有122家跨境電商來辦理稅籍登記，合計營業稅及營所稅達92億元，平均每年為國庫帶來42億元稅收。

台北國稅局指出，為掌握跨境電商是否誠實申報納稅，定期會利用信用卡金流去勾稽比對，跨境電商是否有短漏報疑慮。

國稅局日前發現有間線上教學跨境電商，雖然已經在今年元旦辦理稅籍登記並報繳營業稅，不過，從金流發現，這家業者在辦妥稅籍登記前，在台營業規模就已經達到需要申報繳稅的門檻，但並沒有自動補報補繳，因此對其進行補稅並處以罰鍰。

台北國稅局說，這家線上教學跨境電商合計從2017年5月1日新制上路至2018年12月，在台銷售額共525萬元，需要補營業稅本稅25萬元，並加罰1倍25萬元，連補帶罰合計50萬元。

另一方面，透過刷卡金流，國稅局也已掌握到數家銷售額已達登記課稅門檻、但遲遲未來登記申報的跨境電商業者，日前針對2017年度的違規業者，祭出滯報通知書，限期於收到通知書之日的15天內補辦申報納稅，預計今年10月也將針對2018年度違規業者寄發滯報通知書。

台北國稅局說，在限期內補申報納稅的業者，須就國稅局最終核定應納稅額，另外加徵10%滯報金，金額最低不少於1500元、最高不超過3萬元；如果超過限期仍未補申報納稅，則必須就稅局最終核定的應納稅額，另外加徵20%怠報金，金額最低不少於4500元，最高不超過9萬元。

台北國稅局呼籲，跨境電商應自行檢視，自新制上路以來，是否有已達課稅門檻但仍未辦理稅籍登記、申報納稅，或有短漏報稅額的問題，在未經檢舉或被國稅局查獲以前，自動補報仍可免罰。（編輯：張均懋）1080902