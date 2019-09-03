鼎基攻高機能性軍用服市場 遞件申請上市

（中央社記者潘智義台北3日電）高機能熱塑性聚氨酯廠鼎基先進材料公司今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，看好軍用制服對高機能性材料需求，為今年度國內公司第10家申請上市。

證交所指出，鼎基先進材料實收資本額新台幣6億1548萬元，主要產品為高機能熱塑性聚氨酯，內銷占24.06%、外銷占75.94%。

鼎基先進材料去年度稅前純益新台幣1億79.1萬元，去年度每股稅後盈餘1.32元，較前年度每股稅後盈餘0.16元增加1.16元。

鼎基先進材料針對熱可塑性聚氨脂（TPU）薄膜密封件，已跨足高機能薄膜布料領域，將熱塑性聚氨酯應用在各式布料上，使面料具備透氣、防水、耐磨等的高機能性，符合運動及戶外服飾與用品的需求。

鼎基先進看好軍用制服市場，推出布料通過軍用等級產品的檢驗，更獲得國際軍用品製造公司的訂單，驗證產品高機能性不僅符合一般消費市場的需求，更能挑戰軍需品市場，未來將續搶攻高機能的專業用品及服飾市場。

根據英國市調公司TechNavio分析報告，全球軍用制服市場自2017年至2021年起將以年複合成長率約3%的速度成長，其中高機能性的制服需求為重大關鍵，需配合戰場劇烈變化的氣候和地形而有不同嚴格要求。以沙漠戰場為例，軍服設計的色彩、透氣、耐磨、抗紅外線反射率等有別於一般的需求和標準。

鼎基先進指出，針對不同軍服需求，以客製化做法產出高規格產品，先前已順利通過專業軍用品製造商和軍方的品管檢驗，成功打入國外軍用品市場。（編輯：張均懋）1080903