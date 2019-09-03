海外資金匯回3案提申請 規模最大3億元

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）海外資金匯回專法8月15日上路，各區國稅局統計，目前有3案遞件申請，其中台北國稅局受理的一案，申請對象為大型產業龍頭，匯回資金達新台幣3億元，預計將回台進行實質投資。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（俗稱海外資金匯回專法）今年8月15日上路，為期2年；實施後首年匯回資金，以稅率8%課徵，次年提高至10%，匯回後若進行實質投資，可再享減半優惠稅率（4%及5%）。

根據各區國稅局統計，海外資金匯回專法上路至今半個多月，中區國稅局收到一件企業及一位台商個人申請案，匯回資金規模都在5000萬元以上，目前都已進入審查程序。

此外，台北市國稅局今天也受理一件企業申請案件，為大型產業龍頭，評估後選擇匯回海外轉投資收益3億多元，並規劃在台實質投資，申請適用減半優惠稅率（4%）。

國稅局官員表示，預估後續會有更多業者及個人申請適用專法，對台商來說，意義不在於「搶頭香」，還是要綜合完整評估，平安順利將資金匯回做有效運用，因此，成案速度不是重點，樂觀看待專法可帶動的海外資金匯回效益。（編輯：張均懋）1080903