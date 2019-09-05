海外醫療費用昂貴 專家提醒出國前掌握3大保障

（中央社記者劉姵呈台北5日電）日前有民眾遊日腦出血，海外醫療費用高達千萬，中秋節連假將到，壽險業者提醒，出國前應檢視是否已備齊具備海外突發疾病醫療與急難救助的旅平險、傷害險與傷害醫療險等3大保障，以免發生突發狀況時勞神傷財。

8月底一名台灣民眾到日本東京，因腦出血昏倒被送醫急救，不過由於未購買保險，再加上進行多次手術，其醫療費用龐大逾新台幣1000萬元，讓家屬相當苦惱，駐日代表也及時提供協助，引發社會大眾關切。

富邦人壽網路投保旅平險大數據統計也發現，日本、東南亞與中國分別為國外旅遊地點前3名，在理賠項目中，以意外醫療保險金的理賠金額為最多，理賠金額占旅平險理賠總金額逾6成，其次為意外身故保險金，而海外突發疾病理賠總金額占旅平險理賠總金額約12%。

富邦人壽總經理陳俊伴建議，因為在海外發生疾病或意外，醫療費用支出較高、就醫諮詢相對不便，更應投保旅平險，運用附加的「海外突發疾病」與「傷害醫療保障」提供及時的協助，而保單免費提供的「海外急難救助」服務，也能提供醫療諮詢、緊急醫療轉送或是返國安排等服務。

再者，根據交通部統計，2018年台灣出國人次高達1664萬，不過全球人壽大數據團隊也觀察2018年新保戶投保現況，發現投保傷害險還是傷害醫療險，其投保比例均不到20%，且傷害險人均保額僅將近114萬元，顯示台灣民眾喜歡趴趴走，但風險意識仍有待加強。

全球人壽也表示，不管是在國內還是海外旅行，建議要透過投保傷害險及傷害醫療險來做好基本保護措施。若是投保傷害險，除了提供意外身故保障外，因意外導致的失能也將按失能程度提供失能保障；另傷害醫療險則是只要符合「非由疾病引起的外來突發事故」，即使沒有住院，也可以申請理賠金。

除此之外，全球人壽也提醒，民眾因無保險在海外就醫需花上高達百萬、千萬醫療費用，建議民眾出國前投保有「海外突發疾病醫療」健康保險附加條款的旅平險，就能針對約定的突發疾病在海外住院、門診或急診進行理賠，也可享有海外急難救助服務。（編輯：林興盟）1080905