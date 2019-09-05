不畏貿易戰衝擊 8產業逆勢成長

（中央社記者廖禹揚台北5日電）美中貿易戰等國際情勢衝擊全球經濟，但資通產品、自行車、醫材等8項產業卻逆勢成長，外貿協會分析，配合市場需求、結合5G等新興技術、開拓新市場是當前重要工作。

經濟部國際貿易局今天舉辦國際經貿情勢變化及我國出口情勢分析說明會，會中指出，今年上半年進出口成長率雖然都呈現負成長，但衰退幅度與其他亞洲鄰國相比相對小，主要是占比達12.52%的資通訊產品出口成長20.28%支撐。

觀察對中國及美國出口，今年1到7月對中國衰退8.05%，對美出口則創新高，成長18.03%。

分析1月到7月出口衰退主因，主要是非ICT產業衰退幅度加大，其中，基本金屬及其製品衰退12.94%最多。ICT產業成長幅度持穩，6、7月成長率分別為6.74%及6.58%，成長動力主要來自電腦零組件、伺服器、交換器及路由器。

中華民國對外貿易發展協會彙整資料指出，資通及視聽產品、電腦零配件、儲能電池、自行車、體育用品、醫療器材、礦產品、環保設備等8個產業逆勢成長，今年1到7月出口額，以資通及視聽產品成長43.35%、電腦零配件43.1%幅度最大，儲能電池、自行車、體育用品也都有雙位數成長。

外貿協會產業拓展處處長邱揮立舉例，自行車出口主要是電動自行車帶動，預期今年電動自行車出口將超越一般自行車，顯示只要符合市場需求，即使經濟走衰，企業仍能找到出路。

面對美中貿易戰衝擊，邱揮立表示，從這幾個逆勢成長的產業策略來看，多是業者投入科技化產品、符合市場需求的新產品開發，例如受中國產能衝擊的太陽能業者轉為開發儲能電池等。

此外，成為貿易戰衝擊下支柱的資通訊產品，主要受惠5G應用爆發，邱揮立表示，5G不只明年力道將再增強，未來影響也會擴及所有產業，建議中小企業思考產品結合5G技術的可能，也是不錯的出路。

對於受衝擊最大的機械業者，邱揮立指出，過去中國是世界工廠，但美中貿易戰使製造業布局產生改變，未來將不再是中國獨大，東協國家占重要地位，而在製造業重新布局塵埃落定後，對於相關機械設備的需求就會開出，國內機械業者也預期需求約在明年就會出現，開拓其他市場成為現階段重要工作。（編輯：郭萍英）1080905