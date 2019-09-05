全國電子線上服務第4季上線 搶雙11商機

（中央社記者吳家豪台北5日電）3C通路商全國電子今天召開法人說明會，總經理林政勳表示，籌備已久的線上服務將於第4季正式上線，搶攻雙11檔期商機；他看好今年營收將優於去年，但保守看待獲利表現。

全國電子2019年上半年營收新台幣89.19億元，年減0.31%；毛利率18.85%，年減1.55個百分點；營業利益3.36億元，年減8.18%；稅後淨利2.65億元，年減12.32%；每股盈餘（EPS）2.67元。

林政勳說，2017年5月以「新潮、科技、3C」為品牌定位的新型態3C通路品牌「全國電子Digital City」首家店於高雄開幕，讓消費者擁有更好的情境式購物體驗，成功拓展新客群，全台第11家Digital City門市嘉義興業西店將於今年9月7日開幕。目前Digital City貢獻全國電子營收約10%，仍維持未來2到3年將開出20到30家Digital City門市的目標。

他進一步指出，為滿足不同客群對於3C家電的服務需求，全國電子籌備多時的線上服務已開始試營運約1個月，持續測試服務流程與系統，預計今年第4季正式上線，希望能趕上雙11（11月11日）檔期。

中央社記者詢問線上服務的業績目標，林政勳表示，他設定的KPI（關鍵績效指標）並非業績數字，而是消費者滿意度，希望看到線上服務能讓全國電子保持與消費者的互動，並突破門市營業時間的限制，24小時全天候服務客戶。

展望今年營運，林政勳強調，全國電子今年前8月營收達124.65億元，較去年同期成長4.79%，樂觀看待今年全年營收將優於去年，但是接下來數個月仍要注意美中貿易戰、台灣的總統大選等變數可能影響消費信心。

他也提到，今年第1季高毛利的電暖器商品銷售下滑太多，雖然冷氣、冰箱受惠政府節能補助帶動營收成長，仍不足彌補整體小家電的獲利下滑幅度，因此保守看待今年全年的獲利表現。（編輯：張均懋）1080905