南電8月營收衝同期高 第3季看轉盈

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）IC載板大廠南電自結8月合併營收新台幣27.49億元，創歷年同期新高。法人預估，南電第3季業績可望季增9%到10%區間，創19個季度來高點，第3季可望轉盈。

南電自結8月合併營收27.49億元，較7月27.76億元微減0.97%，比去年同期26.83%億元增加2.46%。法人指出，南電8月營收來到歷年同期新高。

法人指出，南電受惠5G、人工智慧（AI）和高速運算（HPC）等應用需求強勁，第3季ABF基板產能持續滿載。

此外，第3季是南電傳統季節旺季，PP（BT與SiP）基板和PCB印刷電路板需求成長，預期第3季PP基板稼動率可提升到90%，PCB稼動率接近9成。

累計今年前8月，南電自結合併營收194.15億元，較去年同期184.46億元成長5.25%。

展望第3季和第4季，法人預期，南電第3季整體業績可望季增9%到10%區間，有機會逼近83億元，可望是2015年第1季以來單季高點，第3季可望轉盈，第4季訂單能見度看佳。

展望今年，法人預期南電今年全年代表本業的營業利益可望轉盈，今年有機會終結連續3年虧損的狀況。

從產品應用來看，法人指出，個人和筆記型電腦用IC載板占南電整體業績比重約1成多，網通占比約4成多，消費性電子占比約2成出頭，車用占比約15%。

若從產品別來看，ABF基板占比約4成，PP（BT與SiP）基板占比約27%到28%，PCB占比約3成出頭。（編輯：郭萍英）1080906