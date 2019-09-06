台塑四寶看第4季 變數雖多營運不悲觀

（中央社記者韋樞台北6日電）台塑四寶公布8月業績，仍保持第3季旺季不旺，比第2季差的看法，合計8月營收1201.98億元，年減22.8%。不過第4季在歲修減少、5G產業看好及原油減產下，營運不悲觀，比第3季略好。

台塑董事長林健男表示，展望未來，由於9月配合歲修定檢，預估台塑9月營業額低於8月，預估第3季營業額比第2季衰退，不過第3季有70億元現金股利挹注，獲利會比第2季好。

展望第4季，林健男指出，美中貿易戰彼此互課對方關稅，8月世界主要經濟體採購經理人指數均下滑，其中美國已經降至50.3，為2009年9月以來最低，突顯美中貿易戰造成產業持續低迷，不僅全球受影響，美國也難逃不利影響。

林健男說，貿易戰影響石化業需求，客戶採購心態保守，加上石化新產能持續開出，產品價格不易上漲。台塑對客戶調查發現，美中貿易戰短期內難結束，8月人民幣貶值，第4季有雙11、耶誕節需求，以往是高密度聚乙烯（HDPE）、聚丙烯（PP）等石化品需求旺季，但今年情況還要觀察。

他說，台塑第4季只有3個廠歲休，比第3季少，且第4季開工率預估93%，高於第3季的87%，估計第4季營運看法保守，營收雖有成長，但獲利要視市場狀況。

南亞董事長吳嘉昭表示，大陸快速擴充乙二醇（EG）產量，使得價格跌到每公噸低點515美元，目前略回彈到540美元，市場供應過剩難免殺價競爭，估計乙二醇要回到600美元以上，南亞才有獲利；但對大陸來說，產能大增，但整體開動率只有5成6，只有用天然氣生產乙二醇才有獲利，以輕油裂解和煤化工都是虧損，歲修時間勢必拉長，開動率也會降低，庫存壓力比去年同期高。

吳嘉昭看好電子材料營運受惠5G電信的布建，主要是電子材料目前進入旺季，但客戶在備庫存，會用急單因應旺季需求，估計從現在開始到明年上半年都是5G旺季，預估電子材料需求會成長。

台化副董事長洪福源表示，展望第4季，美中貿易摩擦將持續增強，人民幣可能仍在貶值，使得產品的在岸價與離岸價相差10%，值得注意的是亞洲今後將有大量產出，包括福建、大連石化即將投產，浙江石化、海南石化這些都是超大產能，但投產時程還在觀察。

洪福源認為，今後匯率戰以及下游需求受到限制，若干年內甚至變成常態。台化以降低成本及市場差別化來因應，估計台化第3季營收比第2季少，第4季營收會比第3季略好。

台塑化總經理曹明說，今年初原油每桶65美元，目前看來美中貿易有緩和跡象，但明年油價有可能偏低，主要是油價很容易受到消息面影響，且貿易戰不會緩和，不管美國總統明年由哪一黨當選，都會對中國更加嚴厲。此外，油國組織（OPEC） 12日開會，對原油減產會達成何種共識，俄羅斯和沙烏地阿拉伯的態度等都是影響油價的關鍵。

台塑8月合併營收新台幣169.5億元，年減14.4%，前8月1440.42億元，年減7.6%；南亞8月營收237.82億元，年減19.8%，前8月1911.16億元，年減15.7%。

台化8月營收259.85億元，前8月營收2267.42億元，年減15.8%；台塑化8月營收534.81億元，前8月4457.87億元，年減12.1%。

合計台塑四寶8月營收1201.98億元，年減22.8%，前8月營收1兆76億8700萬元，年減13.1%。（編輯：張均懋）1080906